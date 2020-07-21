ТОП-5 лайфхаков от Александра Васильева в одежде, чтобы всегда быть стройной и молодой

Бессменный ведущий программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев убежден: в любом возрасте женщина может выглядеть молодо, стройно и мега-сексуально. При этом ей достаточно следовать всего лишь нескольким советам, благодаря которым из «дурнушки» в светскую леди удастся перевоплотиться за считанные секунды.

Лайфхак № 1 — найдите «свои» цвета

По словам эксперта, цвет играет важнейшую роль при формировании образа. Так, если некоторым идет изумрудно-зеленый джемпер, других он превратит в синюшно-зеленушное пятно. Васильев отмечает, что при подборе необязательно руководствоваться лишь модными тенденциями. Важно рассматривать все оттенки, чтобы точно найти свой идеал.

«Как понять, что вам идет? Конечно, природный цвет кожи, волос и глаз нужно рассматривать в первую очередь. Если ваши естественные краски вам не нравятся (цвет глаз, волос), то это либо отсутствие вкуса, либо нелюбовь к себе. Если вы хотите выглядеть хорошо, то полюбите себя», — пояснил историк моды.

А также напомнил: у каждого «чистого» цвета порядка 20-30 оттенков. Такое разнообразие значительно упрощает задачу.

Лайфхак № 2 — отдавайте предпочтение матовым тканям

По мнению Александра Васильева, нет ничего зазорного в чудесных перламутровых и блестящих тканях, за исключением того, что они «отражаются» на коже. Такие вещи отвлекают внимание «зрителя», а значит, вашу природную красоту вряд ли смогут оценить.

«Не нужно делать ставку и на повышенное облегание. Свободный крой дает больше простора для фантазии и модных экспериментов!» — тут же напомнил эксперт.

Лайфхак № 3 — научитесь делать правильные акценты

Женщина — прекрасное создание. Но не стоит забывать, что и «на Солнце бывают пятна». По мнению Васильева, очень важно, чтобы дама адекватно подходила к разбору гардероба, учитывая особенности телосложения.

«Женщина должна хорошо понимать, что является гордостью ее фигуры и возраста. Для кого-то это талия, для кого-то грудь или запястья. Всегда старайтесь подчеркнуть свой козырь. Но кроме гордости должно быть и осознание возраста», — уточнил Васильев.

Так, нередко «проблемными» зонами являются колени, а также зона рук от локтя до плеча. Это нужно умело вуалировать одеждой, чтобы не портить общее впечатление от фигуры.

Лайфхак № 4 — прекратите «резать» свой силуэт

«Самое главное в создании женского образа — не резать себя пополам. Имеется в виду подбор контрастного верха и низа. Это фатально скажется на восприятии фигуры, ее будут видеть как два отдельных фрагмента», — акцентировал внимание прекрасной половины человечества Васильев.

Историк моды пояснил, что идеальный гардероб женщины — никаких горизонталей и максимум вертикалей. К слову, «диагональ» также поможет вытянуть силуэт.

Лайфхак № 5 — перестаньте молодиться

Оказавшись перед выбором, что лучше: одеться в соответствии с сегодняшними реалиями или выбрать нечто времен прекрасной юности, предпочтите первый вариант, настаивает эксперт. По его словам, дама с прической «взрыв на макаронной фабрике» а-ля 80-е или барышня в платье-трапеции с перламутровой помадой из 60-х сегодня будет выглядеть крайне нелепо. Безусловно, в молодости эти наряды украшали свою хозяйку, но над барышней в летах скорее посмеются.

«Всем этим дамам я советую хоть раз сходить к современному стилисту. Возможно, перемены вы примете не сразу, но, когда увидите восторженные взгляды, осознание их важности точно придет. Ставьте эксперименты и делайте это почаще!» — подытожил Александр Васильев.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 самых трендовых причесок на лето-2020.