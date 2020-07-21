Полиция проверяет информацию о стрельбе в элитном поселке на Новой Риге

Полиция Московской области проверяет информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке «Береста» на Новорижском шоссе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, в результате инцидента, по неподтвержденным данным, пострадал мужчина.

«Поступила информация о стрельбе в коттеджном поселке „Береста“ в деревне Раздоры, в ходе которой неизвестный мужчина якобы выстрелил из неустановленного оружия в живот другому мужчине», — цитирует агентствo собеседника.

Отмечается, что предполагаемый злоумышленник мог скрыться с места происшествия на внедорожнике Toyota Land Cruiser. В настоящее время автомобиль подозреваемого объявлен в розыск. Другие подробности устанавливаются.

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