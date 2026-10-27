«Огненная коза» любит цвет: как украсить входную дверь в Новый год

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 19 0

Дизайнеры советуют использовать терракоту, золото и медные детали.

Как украсить дверь к году Огненной Козы — список украшений

Фото: 5-tv.ru

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Входную дверь к году Огненной Козы нужно украсить теплой палитрой и венком

Входную дверь к новому 2027 году Огненной Козы рекомендуется оформлять в теплой палитре. Об этом 7Дней.ру сообщают специалисты по праздничному декору.

Поскольку 2027-й связан со знаком Огненной Козы, уместно выбирать терракоту, золото, медь, бордо и насыщенный оранжевый. Гирлянда с теплым светом либо венок с медными деталями будут выглядеть стильно и символично.

Обычный еловый венок легко сделать интереснее: добавить к нему сушеные апельсины, корицу, маленькие деревянные фигурки козы или колокольчики. Для гладкой металлической двери подойдет крепление на присоске или специальном зажиме — без сверления и следов. Если дверь уличная, берите гирлянды с влагозащитой. Выигрышнее всего смотрятся теплые белые или янтарные огни. Гирлянду можно разместить по периметру двери либо повесить вертикально с одной стороны — так оформление будет элегантным и не перегрузит фасад.

Безопасной заменой открытому огню станут LED-свечи в стеклянных фонариках, закрепленных возле двери. Если дверь деревянная, фонарики допустимо поставить на пол у порога или подвесить сбоку.

Для строгого фасада или многоквартирного дома с множеством соседских дверей лучше сделать акцент на деталях: крупный золотой бант, цифры «2027» на полотне или небольшая композиция из еловых веток. Сдержанность сегодня в моде. Не перекрывайте глазок и замочные скважины, а украшения крепите так, чтобы они не мешали открывать дверь и не цеплялись за одежду.

Уличные материалы должны выдерживать мороз: пластик на холоде трескается, а живые цветы быстро вянут.

Экспериментировать не запрещено: главное, чтобы оформление радовало вас и создавало ощущение праздника, которое начинается прямо с порога.

Ранее 5-tv.ru писал, что детские наборы со сладостями на Новый год подорожают.

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