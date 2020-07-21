В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись переговоров с захватившем в украинском городе Луцк автобус с пассажирами. Максим «Плохой» позвонил сыну одной из заложниц и потребовал распространить файлы, которые он ему перешлет через СМИ.

«Я извиняюсь, что твоя жена и сын… Извиняюсь, что тут оказались со мной. Но тут такая ситуация. сейчас я на Viber твоей мамы скидываю свои требования. Ты ищешь как можно больше журналистов, скидываешь им по почтам, по эмейлам, короче, по телефонам звонишь. Требования тебе мама передаст мои. Поясни, ситуацию, что в Луцке захвачен автобус, полный людей, короче. Заминировано, все. короче, в автобусе, т.е куча взрывоопасного, автоматическое оружие, грунтовая мина есть в луцке, заложена в… (?). понял меня?» — заявил по телефону злоумышленник.

Получив подтверждение от собеседника, Максим потребовал от властей выполнения очень простых требований. Дальше связь обрывается. Возможно, это те, что появились в СМИ позднее.

«Пожалуйста, чем побольше… просто распространите. Если те требования будут выполнены. Это не есть какие-то требования… Власть может их выполнить. Знаете, самое главное, что власть может их выполнить! Дело в том хотят ли они! Это минимальные требования. И Зеленский может сказать по всей Украине, чтобы посмотреть фильм „Земляне“! И те другие, что есть в тех требованиях, тоже могут сказать», — цитируют неожиданное заявление украинские СМИ.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, уже несколько часов украинские правоохранители пытаются вести переговоры с захватившим автобус Максимом «Плохим». Предварительно, среди заложников есть беременные женщины и дети. Периодически «Плохой» открывает стрельбу из автоматического оружия. Информации о пострадавших пока не поступало.