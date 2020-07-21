Массовое производство вакцины от COVID-19 может начаться в августе

Первая отечественная вакцина от коронавируса готова. Об этом заявили в российском Министерстве обороны. В создании препарата участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Фаза клинических испытаний завершилась накануне. В них приняли участие десятки добровольцев. Все они получили иммунитет от COVID-19, чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. По мнению экспертов, массовое производство новой вакцины может начаться уже в августе.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за все время циркуляции на территории нашей страны коронавирус изменился незначительно. Специалисты ежемесячно проводят углубленный анализ 150 геномов инфекции — образцы берут у заболевших россиян из разных регионов. Это нужно, чтобы проследить возможную мутацию, и принять меры, если появится более опасный вариант вируса.