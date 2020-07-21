Вооружен и опасен для врагов: Боевой фрегат «Адмирал Касатонов» принят в состав ВМФ России

В Кронштадте увековечили память российского флотоводца — в торжественной обстановке силам ВМФ передали боевой фрегат, который носит гордое имя «Адмирал Касатонов». Он примет участие в предстоящем Главном военно-морском параде в Петербурге. Это новейшая разработка российских военных: корабль оснащен самым современным оружием, при этом, совершенно незаметен для противника.

Экипаж построен на вертолетной площадке. Моряки в ослепительно белой парадной форме, играет оркестр. Церемония начинается. На палубе зачитывают приказ главнокомандующего ВМФ о вводе фрегата в состав флота. Вместо государственного флага впервые поднимают военно-морской — Андреевский.

С этой минуты корабль официально в составе северного флота. Владимир Касатонов, имя которого носит новый фрегат, личность среди моряков легендарная. Герой советского союза, во время Великой Отечественной руководил соединениями подводных лодок на Балтике. После войны командовал Черноморским, Северным флотом, служил на Тихом океане. На церемонии присутствуют родственники адмирала. Это целая династия военных моряков.

Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков поднялся на борт.