Сколько можно прожить в здании до признания его аварийным

Эфирная новость 16

Союз потребителей России предложил обязать застройщиков сообщать срок годности жилых домов покупателям квартир.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Застройщиков обяжут сообщать покупателям квартир срок годности жилых домов. С таким предложением выступили в Союзе потребителей России. Это позволит новоселам понять, сколько они смогут прожить в здании до того, как оно будет признано аварийным. Для этого необходимо создать методику расчета. Причем делать такую оценку надо уже на стадии проектирования.

«Люди будут понимать, на что они идут. И чего стоит не только квадратный метр покупаемого жилья, но и год владения этим жильем. Потому что, если сроки службы различаются, скажем, в два раза, это значит, что за каждый год вы заплатите вдвое больше», — пояснил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Вся информация должна стать доступной для потребителя еще до покупки жилья. Предложение в ближайшее время будет направлено в Минстрой России.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.97
-0.99 81.25
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:45
Нетребко с половинкой арбуза прогулялась по острову Капри
5:32
Бабьему лету быть? Синоптики дали прогноз на предстоящую осень
5:18
Беременная от мужа-насильника Ники Менаж снялась в откровенной фотосессии
5:05
Сколько можно прожить в здании до признания его аварийным
4:24
Катер с мощами адмирала Ушакова принял участие в символическом смотре боевых кораблей в Финском заливе
3:33
Россиянам предложили аналог ипотеки

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«Ярослав Мудрый»: фанатов удивила внешность сына Егора Кончаловского
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок