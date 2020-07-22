Сколько можно прожить в здании до признания его аварийным

Застройщиков обяжут сообщать покупателям квартир срок годности жилых домов. С таким предложением выступили в Союзе потребителей России. Это позволит новоселам понять, сколько они смогут прожить в здании до того, как оно будет признано аварийным. Для этого необходимо создать методику расчета. Причем делать такую оценку надо уже на стадии проектирования.

«Люди будут понимать, на что они идут. И чего стоит не только квадратный метр покупаемого жилья, но и год владения этим жильем. Потому что, если сроки службы различаются, скажем, в два раза, это значит, что за каждый год вы заплатите вдвое больше», — пояснил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Вся информация должна стать доступной для потребителя еще до покупки жилья. Предложение в ближайшее время будет направлено в Минстрой России.