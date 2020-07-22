Сколько можно прожить в здании до признания его аварийным
Союз потребителей России предложил обязать застройщиков сообщать срок годности жилых домов покупателям квартир.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Застройщиков обяжут сообщать покупателям квартир срок годности жилых домов. С таким предложением выступили в Союзе потребителей России. Это позволит новоселам понять, сколько они смогут прожить в здании до того, как оно будет признано аварийным. Для этого необходимо создать методику расчета. Причем делать такую оценку надо уже на стадии проектирования.
«Люди будут понимать, на что они идут. И чего стоит не только квадратный метр покупаемого жилья, но и год владения этим жильем. Потому что, если сроки службы различаются, скажем, в два раза, это значит, что за каждый год вы заплатите вдвое больше», — пояснил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Вся информация должна стать доступной для потребителя еще до покупки жилья. Предложение в ближайшее время будет направлено в Минстрой России.
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