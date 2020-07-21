«Он будет безумно хорошим отцом»: ведунья раскрыла, сколько детей Арзамасова подарит Авербуху

Роман звезды сериала «Папины дочки» Лизы Арзамасовой и выдающегося российского фигуриста Ильи Авербуха в скором времени может вылиться в нечто более серьезное. Так, по словам потомственной ведуньи Саоны, селебрити стоит ожидать пополнения.

В беседе с 5-tv.ru таролог пояснила, что расклад карт на судьбу Арзамасовой и Авербуха очень четко показывает не только счастье в браке, но и появление двоих прекрасных наследников. Конечно, сегодня сложно сказать, кого именно актриса подарит любимому мужчине: сына и дочку или близняшек. Но одно можно сказать совершенно точно: род Ильи и Елизаветы обязательно продолжится.

«Лиза мечтает о ребенке, так же как и Илья, и они обязательно добьются того, чтобы было чудо в их семье, которое будет их безумно радовать. Илья будет безумно счастливым и хорошим папой! Об этом можно только мечтать!» — заверила Саона.

При этом ранее ведунья не раз отмечала, что селебрити искренне и с большой любовью относятся друг к другу. По словам таролога, Арзамасова всю жизнь мечтала встретить сильного, независимого, ответственного и властного мужчину, каким и является от рождения Авербух.

Несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте, Илья, в свою очередь, очень нежно относится к избраннице, оберегая ее от всяких бед. Об этом свидетельствует и тот факт, что порядка восьми лет спортсмен молчал о романе с актрисой, чтобы избежать негативного прессинга со стороны поклонников и СМИ.

«Он, как мужчина, живет ею, дышит ею. От этих отношений будем ждать брака», — заявляла Саона.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как развивался роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха.