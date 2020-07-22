🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 июля, растущая Луна во Льве сулит перемены некоторым знакам. Львам рекомендуется сбросить маски, а Девам заняться творчеством.

♈ Овен

Вы долго работали над собой, и теперь пора пожинать плоды ваших трудов. Возможно, что ваше окружение изменится вслед за вами. Кто-то отсеется, кто-то придет на смену старым приятелям. Обратите внимание на то, кто вас теперь окружает, но не форсируйте события. Жизнь расставит все по местам, а вы не останетесь внакладе.

Космический совет: не форсируйте события.

♉ Телец

Последние несколько месяцев вы потратили на то, чтобы расставить точки над i в историях из прошлого. Теперь пора заняться менее масштабными проектами, но не менее важными лично для вас. Гармонизируйте энергию вашего дома. Это не обязательно должен быть капитальный ремонт! Украсьте свое жилище тем, что вас радует. Небольшая деталь интерьера способна изменить многое. Главное, чтобы в доме вам было уютно.

Космический совет: наведите уют в доме.

♊ Близнецы

Трудно удержаться от роли жертвы, когда почва под ногами трещит и шатается. Будьте сильнее, Близнецы! Вы же знаете, что вас не так-то просто сбить с истинного пути. Наперекор всему держитесь своих взглядов и не давайте сбить себя с толку. Подмога придет неожиданно из самого непредсказуемого источника.

Космический совет: держитесь, подмога не за горами.

♋ Рак

У вас хорошо развита интуиция, и вы об этом прекрасно знаете. Только иногда забываете. Попробуйте отключить критическое мышление на время и почувствовать, чего вам не хватает. Доверьтесь своим предчувствиям, они вас не обманут. Ваша проблема, над решением которой вы думаете уже несколько дней, окажется проще, чем вам казалось.

Космический совет: доверьтесь интуиции.