Водитель-экстремал перевернул джип с туристами в Анапе — видео
Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, в результате которой пострадали несколько человек.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На трассе под Анапой перевернулся внедорожник с туристами. Вот кадры с места ДТП. На них видно, водитель джипа не справился с управлением на одном из поворотов. Машина перевернулась. Людей отбросило в кювет.
В результате несколько человек получили травмы. Полицейские сейчас выясняют обстоятельства аварии и устанавливают личность водителя. По некоторым данным, он предлагал услуги по организации джип-туров, которые запрещены.
Всего за несколько дней в Краснодарском крае были оштрафованы десятки автомобилистов за езду в природоохранной зоне и нарушение правил перевозки пассажиров.
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