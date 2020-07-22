На трассе под Анапой перевернулся внедорожник с туристами. Вот кадры с места ДТП. На них видно, водитель джипа не справился с управлением на одном из поворотов. Машина перевернулась. Людей отбросило в кювет.

В результате несколько человек получили травмы. Полицейские сейчас выясняют обстоятельства аварии и устанавливают личность водителя. По некоторым данным, он предлагал услуги по организации джип-туров, которые запрещены.

Всего за несколько дней в Краснодарском крае были оштрафованы десятки автомобилистов за езду в природоохранной зоне и нарушение правил перевозки пассажиров.