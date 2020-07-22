Водитель-экстремал перевернул джип с туристами в Анапе — видео

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Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, в результате которой пострадали несколько человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

На трассе под Анапой перевернулся внедорожник с туристами. Вот кадры с места ДТП. На них видно, водитель джипа не справился с управлением на одном из поворотов. Машина перевернулась. Людей отбросило в кювет.

В результате несколько человек получили травмы. Полицейские сейчас выясняют обстоятельства аварии и устанавливают личность водителя. По некоторым данным, он предлагал услуги по организации джип-туров, которые запрещены.

Всего за несколько дней в Краснодарском крае были оштрафованы десятки автомобилистов за езду в природоохранной зоне и нарушение правил перевозки пассажиров.

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