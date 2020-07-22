«Как вы это делаете?» — Гоар Аветисян похудела на 18 кило через две недели после родов
Визажист решила не останавливаться на достигнутом и поинтересовалась у фанатов, сколько еще килограммов надо сбросить.
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Фото, видео: Instagram @goar_avetisyan
Известный визажист и бьюти-блогер Гоар Аветисян поразила фанатов стройной фигурой всего через пару недель после родов. В начале июля она стала мамой, а уже сегодня похвасталась в Instagram своим достижением.
«Две недели после родов, и минус 18 килограммов. Это даже на пять килограммов больше, чем я успела набрать за беременность. На сколько еще нужно похудеть, как думаете? Под платьем нет ни корсетов, ни утяжек, ни бондажей», — написала Гоар.
Поклонники были удивлены тем, как быстро и эффективно удалось знаменитости сбросить вес. Многие пытались выпытать у нее секрет. И почти в один голос уговаривали — не надо стремиться к фигуре вешалки.
«Ай! Не надо худеть! Вы такая красавица, все само будет как надо!»
«Как вы это делаете? Вы — шикарная»
«Настолько, насколько вам будет комфортно. Вы и сейчас круто выглядите», — писали восторженные фанаты.
Но, как и в любой бочке меда, здесь оказалась ложка дегтя. Добавили ее скептики, которые вместо похвалы начали давать знаменитости советы.
«Минус еще 10 килограммов — и отлично»
«До 60. С вашим ростом», — писали самые придирчивые ценители женской красоты.
Справедливости ради стоит заметить, что Гоар никогда не была худой девушкой. При своей комплекции она еще до беременности успела похудеть на 44 килограмма! 5-tv.ru писал о том, как ей это удалось.
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