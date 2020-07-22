«Как вы это делаете?» — Гоар Аветисян похудела на 18 кило через две недели после родов

|
Алина Потёмкина
50

Визажист решила не останавливаться на достигнутом и поинтересовалась у фанатов, сколько еще килограммов надо сбросить.

Фото, видео: Instagram @goar_avetisyan

Известный визажист и бьюти-блогер Гоар Аветисян поразила фанатов стройной фигурой всего через пару недель после родов. В начале июля она стала мамой, а уже сегодня похвасталась в Instagram своим достижением.

«Две недели после родов, и минус 18 килограммов. Это даже на пять килограммов больше, чем я успела набрать за беременность. На сколько еще нужно похудеть, как думаете? Под платьем нет ни корсетов, ни утяжек, ни бондажей», — написала Гоар.

Instagram @goar_avetisyan

Поклонники были удивлены тем, как быстро и эффективно удалось знаменитости сбросить вес. Многие пытались выпытать у нее секрет. И почти в один голос уговаривали — не надо стремиться к фигуре вешалки.

«Ай! Не надо худеть! Вы такая красавица, все само будет как надо!»

«Как вы это делаете? Вы — шикарная»

«Настолько, насколько вам будет комфортно. Вы и сейчас круто выглядите», — писали восторженные фанаты.

Но, как и в любой бочке меда, здесь оказалась ложка дегтя. Добавили ее скептики, которые вместо похвалы начали давать знаменитости советы.

«Минус еще 10 килограммов — и отлично»

«До 60. С вашим ростом», — писали самые придирчивые ценители женской красоты.

Справедливости ради стоит заметить, что Гоар никогда не была худой девушкой. При своей комплекции она еще до беременности успела похудеть на 44 килограмма! 5-tv.ru писал о том, как ей это удалось.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.97
-0.99 81.25
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:48
Луцкий террорист может избежать пожизненного заключения
8:40
Увеличение продолжительности жизни россиян стало приоритетной задачей для государства на ближайшие 10 лет
8:32
Российские ученые нашли, какой продукт насыщает организм «белком долголетия»
8:25
«Королек — птичка певчая»: что стало с исполнительницей роли Фериде спустя 35 лет?
8:18
Россиянам хотят запретить ставить на автомобили подержанные запчасти
8:11
Кто из российских знаменитостей родился 22 июля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок