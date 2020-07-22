Звезда журналов Playboy и Maxim, 26-летняя Мария Лиман буквально влюблена в себя и собственное тело. День за днем очаровательная шатенка публикует в Instagram соблазнительные снимки, слово упиваясь своим превосходством. Как отмечают пользователи сети, порой создается впечатление, что звезда даже не нуждается в комментариях. Ей просто достаточно показать очередное полуголое фото миру, чтобы удовлетворить амбиции.

Вместе с тем нельзя не отметить, что порой девушка пытается разнообразить контент. Например, необычными подписями к фото, которые тут же провоцируют скандал. Так, недавно Лиман выложила мега-сексуальный снимок в мини-топе, едва прикрывающем грудь, и прозрачных трусиках. При этом Мария вежливо напомнила поклонникам о необходимости предохранения, на случай, если неожиданные сюрпризы не входят в ближайшие планы.

«Доброе, пупсики! Ну, как вы, не болеете? Не забывайте предохраняться!» — вдруг заявила модель.

Instagram @liman_maria

Конечно, «пройти мимо» такого поста было нереально. Кто-то из пользователей тут же принялся критиковать Лиман за «нездоровые надписи», кто-то — делился «особыми способами контрацепции», другие же либо тихо наблюдали за горячей дискуссией фанатов, либо «ублажали» любимицу комплиментами.

«Вид, конечно, шикарный!»

«Кто-кто, а ты точно спец по предохранению, судя по фото…»

«Надеюсь, вы имели в виду маску… Хотя, по оголенному телу не скажешь»,

«Разврат какой-то! Чему вы учите людей?!» — вступили в полемику фолловеры Марии.

К слову, сама звезда Playboy даже не пыталась оправдаться за снимок или подпись. Ведь ее позиция проста и понятна: главное — нести в массы красоту. А что и кому причудилось — не ее проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Мария Лиман приехала в Россию и разделась до трусов.