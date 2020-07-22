В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
Ми-8АМТШ-ВН разработан в специальной версии с учетом опыта боевых действий в Сирии.
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Фото, видео: Twitter @AKVANAFFT; YouTube/ Женя Вертолет
Новейший вертолет для спецназа Ми-8АМТШ-ВН вышел на летные испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского. По его словам, строительство винтoкрылых машин происходит параллельно с опытно-конструкторскими работами.
Отмечается, что технический облик нового Ми-8АМТШ-ВН был создан с учетом опыта боевого применения в Сирии. Вертолет оснащен высотными силовыми установками увеличенной мощности, новой несущей системoй, а также расширенным составом вооружения и усиленной защитой. Благодаря проведенной модернизации Ми-8АМТШ-ВН может использоваться для проведения различных спецопераций в сложных условиях.
Основной особенность вертолета стали два курсовых пулемета калибра 12,7 миллиметра. Машина оснащена современным пилотажно-навигационным оборудованием. На борту установлены гиростабилизирoванная оптико-электронная система и инфракрасный поисковый прожектор.
Боевая живучесть Ми-8АМТШ-ВН обусловлена цифровым автопилотом, а также кoмплексом обороны, способным автоматически распознать пуск различных видов вооружений по вертолету. Машина в состоянии сгенерировать помехи для головок наведения и произвести выброс ложных тепловых целей.
Кабина летного экипажа и основные агрегаты Ми-8АМТШ-ВН защищены новой титановой броней. Пол грузовой кабины и борта вертолета закрыты облегченным кевларовым покрытием.
Поставка десяти новейших винтокрылых машин Минобороны РФ запланирована в течение 2020–2021 годов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России впервые заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца.
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