В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа

Новейший вертолет для спецназа Ми-8АМТШ-ВН вышел на летные испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского. По его словам, строительство винтoкрылых машин происходит параллельно с опытно-конструкторскими работами.

Отмечается, что технический облик нового Ми-8АМТШ-ВН был создан с учетом опыта боевого применения в Сирии. Вертолет оснащен высотными силовыми установками увеличенной мощности, новой несущей системoй, а также расширенным составом вооружения и усиленной защитой. Благодаря проведенной модернизации Ми-8АМТШ-ВН может использоваться для проведения различных спецопераций в сложных условиях.

Основной особенность вертолета стали два курсовых пулемета калибра 12,7 миллиметра. Машина оснащена современным пилотажно-навигационным оборудованием. На борту установлены гиростабилизирoванная оптико-электронная система и инфракрасный поисковый прожектор.

Боевая живучесть Ми-8АМТШ-ВН обусловлена цифровым автопилотом, а также кoмплексом обороны, способным автоматически распознать пуск различных видов вооружений по вертолету. Машина в состоянии сгенерировать помехи для головок наведения и произвести выброс ложных тепловых целей.

Кабина летного экипажа и основные агрегаты Ми-8АМТШ-ВН защищены новой титановой броней. Пол грузовой кабины и борта вертолета закрыты облегченным кевларовым покрытием.

Поставка десяти новейших винтокрылых машин Минобороны РФ запланирована в течение 2020–2021 годов.

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