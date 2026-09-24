Захарова назвала Зеленского «расчеловеченным персонажем»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

Дипломат обратила внимание на заявления главы киевского режима о возможном визите в Москву «на ракете».

Как Мария Захарова относится к Владимиру Зеленскому

Фото: Reuters/Kylie Cooper

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в «расчеловеченного персонажа». Об этом она сказала в беседе с информационной службой «Вести».

«То, что это уже расчеловеченный персонаж, я думаю, было видно всем. Бесконечно шмыгающий носом, понятно тоже, по каким причинам. Очевидно, что принимаются запрещенные препараты. Понятно, что обсценная лексика в отсутствии аргументации», — заявила Захарова.

Так дипломат отреагировала на слова Зеленского о том, что он готов приехать в российскую столицу для переговоров «на ракете».

Захарова отметила, что подобная риторика не соответствует заявлениям о намерении участвовать в мирном диалоге.

Кроме того, дипломат заявила, что Зеленский не стал тем политиком, на которого первоначально рассчитывали его зарубежные партнеры.

Она напомнила о заявлениях западных государств, которые говорили о намерении превратить Украину в процветающую и демократическую страну. По словам Захаровой, вместо этого в результате был «воспитан монстр».

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