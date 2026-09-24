Четырехлетний ребенок потерял сознание в московской стоматологии

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 12 0

Причины и состояние пострадавшего выясняются.

Ребенок потерял сознание на приеме у стоматолога в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Четырехлетний ребенок потерял сознание в московской стоматологии

Четырехлетний мальчик потерял сознание во время визита к стоматологу в московской клинике. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в районе Митино на северо-западе столицы. После случившегося ребенка госпитализировали.

Причины потери сознания и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также 5-tv.ru уже сообщал об инциденте в московской стоматологии, в ходе которого пострадала семилетняя девочка. Во время процедуры врач просверлил ребенку зуб, десну и щеку. Мать пациентки сразу обратилась в полицию и написала заявление против стоматолога.

Ранее 5-tv.ru сообщал о годовалом ребенке, попавшем в реанимацию после отравления наркотическими средствами в Георгиевске Ставропольского края. По предварительным данным, малыш раскусил сверток из фольги с опасным веществом, который оставил на тумбочке отец. После чего его состояние резко ухудшилось и родители вызвали врачей.

Ребенка поместили в реанимационное отделение с признаками токсического отравления. Правоохранительные органы устанавливают, почему наркотические вещества оказались в доступном месте.

Также известно, что отец ребенка уже имел проблемы с законом.

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