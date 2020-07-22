Психиатр рассказала, как перестать «заедать» и «запивать» стресс

Невролог, психиатр и психотерапевт Ольга Котова в интервью Sputnik рассказала, как побороть нервное желание выпить алкоголь или «съесть чего-нибудь вкусненького» во время стресса. Зачастую подобная защитная реакция приводит пагубным последствиям, но обусловлена всего лишь стремлением чем-то отвлечь себя.

Ольга Котова уверяет — существует масса способов переключить внимание на другие занятия, которые в короткое время приведут к снижению тревоги и нервного напряжения. Психотерапевты советуют осмотреться вокруг себя, это поможет «увести» внутренние эмоции от сильных переживаний.

В момент накатившей тревоги психотерапевт рекомендует применять следующее упражнение. В комнате, где находится человек, необходимо в короткие сроки отыскать несколько схожих по заданным параметрам предметов. Это могут быть пять красных вещей или семь гладких — каждый раз стоит выбирать разные параметры.

«Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться, потому что ты отвлекаешься на внешнее», — рассказала Котова.

Также рекомендуется использовать антистресс-игрушки, наполненные приятными на ощупь шариками. Тактильные ощущения в значительной степени снижают уровень стресса.

Подобные упражнения едва ли помогут справиться с сильнейшими стрессами. При этом Ольга Котова настаивает, что переключаться на алкоголь ни в коем случае не стоит ни при слабом, ни при сильном уровне тревоги. В первую очередь необходимо обратиться к специалисту, который подберет наиболее действенную методику лечения.