Родственники актера Андрея Сиротина собирают деньги на похороны

|
Алиса Старжевская
48

Актер МДТ им. Пушкина скончался 21 июля после продолжительной болезни.

Родственники актера Андрея Сиротина собирают деньги на похороны

Фото: Facebook / Московский драматический театр имени А.С. Пушкина

Родственники актера театра и кино Андрея Сиротина, умершего после тяжелого заболевания, нуждаются в материальной помощи. Об этом сообщается на странице МДТ им А. С. Пушкина  в Facebook.  

Последние месяцы артист уже не мог выступать в театре, и все накопления были потрачены на безуспешное лечение.  Какой именно недуг привел к смерти знаменитого актера, не уточняется. О времени и месте прощания будет сообщено позже.

Ранее 5-tv сообщило о смерти Андрея Сиротина на 35-м году жизни.

 Андрей Сиротин родился в Саранске в 1986 году. Работал в МДТ им. Пушкина с 2010 года, где исполнял роль принца Калафа в постановке Константина Богомолова «Принцесса и идиот».

Наибольшую известность Сиротину принес сериал «Достоевский», также артист снимался в таких картинах, как «Шериф», «Дирижер», «Перекрестки судьбы».

Читайте также

+19° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
70.79
-0.18 81.59
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:03
Лесной пожар угрожает крупному нефтехранилищу в Якутии
17:49
«Он на льду умел все» — друг об умершем Олимпийском чемпионе Александре Гусеве
17:37
Мишустин рассказал о главной цели и пяти базовых ценностях работы правительства
17:33
Суд огласил, является ли сын Децла его законным наследником
17:25
Родственники актера Андрея Сиротина собирают деньги на похороны
17:13
Мосгорсуд отменил арест экс-полицейским по «делу Голунова»

Сейчас читают

«Главное — Ксения счастлива!» — Роза Сябитова о второй свадьбе дочери
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок