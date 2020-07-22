Родственники актера Андрея Сиротина собирают деньги на похороны
Актер МДТ им. Пушкина скончался 21 июля после продолжительной болезни.
Фото: Facebook / Московский драматический театр имени А.С. Пушкина
Родственники актера театра и кино Андрея Сиротина, умершего после тяжелого заболевания, нуждаются в материальной помощи. Об этом сообщается на странице МДТ им А. С. Пушкина в Facebook.
Последние месяцы артист уже не мог выступать в театре, и все накопления были потрачены на безуспешное лечение. Какой именно недуг привел к смерти знаменитого актера, не уточняется. О времени и месте прощания будет сообщено позже.
Ранее 5-tv сообщило о смерти Андрея Сиротина на 35-м году жизни.
Андрей Сиротин родился в Саранске в 1986 году. Работал в МДТ им. Пушкина с 2010 года, где исполнял роль принца Калафа в постановке Константина Богомолова «Принцесса и идиот».
Наибольшую известность Сиротину принес сериал «Достоевский», также артист снимался в таких картинах, как «Шериф», «Дирижер», «Перекрестки судьбы».
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