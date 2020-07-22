Россияне получат до 15 тысяч рублей за туристические поездки по стране
Правительство РФ намерено развивать внутренний туризм, оказавшийся в сложном положении из-за пандемии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Evgen Kotenko; 5-tv.ru
Правительство РФ пообещало российским туристам частично компенсировать затраты на отдых внутри страны. Данная мера была анонсирована премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным во время его выступления в Госдуме.
По его словам, за каждую поездку путешественники получат от пяти до пятнадцати тысяч рублей в зависимости от тура.
«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», — заявил Мишустин.
Председатель правительства отметил, что туризм является перспективной отраслью, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции она оказалась в сложном положении.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ростуризм предложил финансовую поддержку гражданам, путешествующим по России. Продолжительность поездки при этом должна составлять не менее пяти дней. С помощью данной меры власти надеются привлечь внимание туристов к российским направлениям, подчас пользующимся меньшим спросом из-за высокой стоимости отдыха.
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