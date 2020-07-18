Россиянам начнут компенсировать затраты на отдых. Как получить выплаты?

Российское правительство планирует начать выплачивать специальные субсидии «на отдых». Речь идет о введении выплат для туристов, отдыхающих на территории родины, пишет ФАН.

Размер субсидии — пять тысяч рублей на каждые потраченные на отдых в России 25 тысяч рублей. При этом продолжительность поездки должна составлять не менее пяти дней, а если было потрачено больше денег, то получить более 15 тысяч компенсации на человека не удастся.

Всего на данные цели правительство собирается выделить около 15 миллиардов рублей, поддержав, тем самым, инициативу Ростуризма. Благодаря этому власти надеются привлечь внимание граждан к российским направлениям, традиционно пользующимся меньшим спросом из-за высокой стоимости отдыха.

Чтобы получить выплату, потребуется не только соблюдение вышеперечисленных условий, но и наличие карты «Мир». Именно эта платежная система будет использоваться для расчета и начисления денежных средств бенефициарам программы.

5-tv.ru писал, что в Совфеде предложили разработать меры поддержки внутреннего туризма.