Россиянам начнут компенсировать затраты на отдых. Как получить выплаты?

|
Алиса Старжевская
1 045

Согласно предложению Ростуризма, финансовую поддержку получат только те граждане, которые путешествуют по стране.

Фото, видео: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV, Andrey Arkusha, Андрей Аркуша, Andrey Nechaev, George Zakharchuk, Fyodor Borisov

Российское правительство планирует начать выплачивать специальные субсидии «на отдых». Речь идет о введении выплат для туристов, отдыхающих на территории родины, пишет ФАН. 

Размер субсидии — пять тысяч рублей на каждые потраченные на отдых в России 25 тысяч рублей. При этом продолжительность поездки должна составлять не менее пяти дней, а если было потрачено больше денег, то получить более 15 тысяч компенсации на человека не удастся.

Всего на данные цели правительство собирается выделить около 15 миллиардов рублей, поддержав, тем самым, инициативу Ростуризма. Благодаря этому власти надеются привлечь внимание граждан к российским направлениям, традиционно пользующимся меньшим спросом из-за высокой стоимости отдыха.

Чтобы получить выплату, потребуется не только соблюдение вышеперечисленных условий, но и наличие карты «Мир». Именно эта платежная система будет использоваться для расчета и начисления денежных средств бенефициарам программы.

5-tv.ru писал, что в Совфеде предложили разработать меры поддержки внутреннего туризма.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.71
0.48 81.68
0.45
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

Последние новости

22:25
Огонь в соборе французского Нанта удалось ликвидировать
22:15
«Мне обломали крылья»: экс-солистка SEREBRO заявила о травле со стороны Фадеева
22:03
В ЛДПР назвали возможную дату назначения врио главы Хабаровского края
21:49
Могла стать легендой: тренер Мозер о работе с погибшей фигуристкой Александровской
21:40
Россиянам начнут компенсировать затраты на отдых. Как получить выплаты?
21:30
Почему кофе не так вреден, как многие думают? Объясняет доктор Мясников

Сейчас читают

Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Известная фигуристка Екатерина Александровская выпала из окна
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок