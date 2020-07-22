«Он на льду умел все» — друг об умершем Олимпийском чемпионе Александре Гусеве
Великий спортсмен ушел из жизни сегодня на 74-м году жизни.
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Фото, видео: ТАСС / Ун Да-Син Вячеслав; 5-tv.ru
Александр Гусев, легенда советского хоккея и партнер Валерия Харламова по команде, сегодня скончался на 74-м году жизни. Борис Михайлов, с которым Гусев играл в составе ЦСКА и сборной СССР, в беседе с 5-tv.ru выразил соболезнования близким и поделился своими воспоминаниями о друге.
По словам Михайлова, Гусев был прекрасным игроком и другом, и о нем невозможно сказать лишь несколько хороших слов, настолько это был примечательный человек.
«Если сказать о нем одно слово, это будет очень мало. Я хочу только сказать, что ушел из жизни хороший человек и великий спортсмен, который своей игрой доказывал и как в команде ЦСКА, так и игрой за сборную. Он на льду умел все: и встретить противника, и применить против него силовой прием, хорошо умел играть, отлично отдать пас своим партнерам, партнерам Михайлову, Петрову, Харламову. И завершить передачу, когда ему отдавали в рубеж синей линии: он очень сильно щелкал. Ему часто добивали эту шайбу в ворота. Но жизнь берет свое. Случилось то, что непоправимо ни для нашего спорта, ни для семьи Гусевой», — делится друг хоккеиста.
Также Михайлов выразил слова соболезнования родным и близким хоккеиста.
«Сожалею, печально. Но самые искренние слова соболезнования семье и близким его семьи», — рассказывает Михайлов.
О смерти хоккеиста стало известно сегодня. Однако отчего именно скончался спортсмен — неизвестно. По словам Михайлова, последние два года Гусев «чувствовал себя неважно».
Гусев за годы своей карьеры выступал за клубы ЦСКА, СКА МВО, «Звезду» и СКА. Он семь раз выигрывал чемпионат СССР и трижды — Кубок СССР. Также он был в составе сборной на Олимпийских играх в 1976 году в Инсбруке, когда отечественная команда взяла золотую медаль.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Брагин назначен главным тренером национальной сборной по хоккею.
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