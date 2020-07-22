Мишустин рассказал о главной цели и пяти базовых ценностях работы правительства
Премьер-министр впервые после назначения отчитался о работе кабмина перед депутатами Госдумы.
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Фото, видео: Известия / Алексей Агарышев; 5-tv.ru
Россиянам за путешествия по стране будут доплачивать. Об этом заявил Михаил Мишустин на итоговом заседании правительства в Госдуме. На поддержку внутреннего туризма будет направлено порядка 15 миллиардов рублей.
В ходе заседания глава Кабмина также подвел итоги своей работы. Новое правительство было сформировано в январе этого года, и практически сразу оказалось в чрезвычайных обстоятельствах из-за пандемии коронавируса.
Кортеж из нескольких Aurus заехал во двор Госдумы ровно за полчаса до начала. Спустя некоторое время, премьер уже шел по пустым коридорам. Работа прессы ограничена посткоронавирусными правилами. Часть депутатов и министров в масках, хотя во время выступления кое-кто не выдержал и снял. Регламентом выступление решено не ограничивать. Михаил Мишустин отчитывался подробно. Начал с главных целей правительства.
Подробно о них расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок.
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