Силы ПВО ЧФ и Балтфлота перехватили самолеты ВМС США над Черным морем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского и Балтийского флотов перехватили и сопроводили в воздухе американские самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Военные воздушные судна стран НАТО были сопровождены на допустимом расстоянии, нарушения госграницы РФ не допущено.

В настоящее время в Черном море проходят юбилейные 20-е учения НАТО Sea Breeze-2020. В них принимают участие девять государств — США, Франция, Болгария, Турция, Румыния, Испания, Норвегия, а также партнеры Альянса — Украина и Грузия. Завершатся учения 26 июля.

К слову, истинная цель их проведения по мнению различных экспертов и политиков является Россия.