Силы ПВО ЧФ и Балтфлота перехватили самолеты ВМС США над Черным морем
Также ними в воздухе был замечен Р-3С «Орион» ВВС Германии.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского и Балтийского флотов перехватили и сопроводили в воздухе американские самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Военные воздушные судна стран НАТО были сопровождены на допустимом расстоянии, нарушения госграницы РФ не допущено.
В настоящее время в Черном море проходят юбилейные 20-е учения НАТО Sea Breeze-2020. В них принимают участие девять государств — США, Франция, Болгария, Турция, Румыния, Испания, Норвегия, а также партнеры Альянса — Украина и Грузия. Завершатся учения 26 июля.
К слову, истинная цель их проведения по мнению различных экспертов и политиков является Россия.
Читайте также
56%
-0.18 81.59
0.34
Нашли ошибку?