Мосгорсуд отменил арест экс-полицейским по «делу Голунова»
Решением Басманного суда, задержавшие журналиста бывшие сотрудники полиции, были оставлены под стражей до 2 августа.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
Мосгорсуд отменил арест экс-полицейским по «делу Голунова». Решением Басманного суда, задержавшие журналиста бывшие сотрудники полиции, были оставлены под стражей до 2 августа.
«Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа», — огласила судья.
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