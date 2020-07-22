Мосгорсуд отменил арест экс-полицейским по «делу Голунова»

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Светлана Шевченко
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Решением Басманного суда, задержавшие журналиста бывшие сотрудники полиции, были оставлены под стражей до 2 августа.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

Мосгорсуд отменил арест экс-полицейским по «делу Голунова». Решением Басманного суда, задержавшие журналиста бывшие сотрудники полиции, были оставлены под стражей до 2 августа.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа», — огласила судья.

 

5-tv.ru

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