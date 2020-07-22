Бойцовская собака разорвала лицо семилетнему мальчику в Подмосковье

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Светлана Шевченко
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Мальчик ехал на самокате, когда пес бросился на него.

Бойцовская собака разорвала лицо семилетнему мальчику в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Robin Loznak

Семилетнего мальчика подмосковные врачи готовят к операции на лице после нападения бойцовской собаки в городе Красногорск. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в тот момент, когда ребенок ехал на самокате.

Предварительно, рядом с опасным животным его хозяйки не было. Женщина находилась на работе. Пса смешанной породы с хаски и другим неизвестным видом выпустил на прогулку сосед по коммунальной квартире. Известно, что там же проживает еще трое малолетних детей. Предварительно, на них она никогда не нападала.

Информация о состоянии пострадавшего мальчика, а также о судьбе собаки уточняется.

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