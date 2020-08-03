Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым

Пресненский суд Москвы провел заседание, по итогам которого обязал выплатить вдовца певицы Жанны Фриске Дмитрия Шепелева чуть более семи миллионов рублей отцу Фриске Владимиру. Отец певицы был убежден в нечестном распределении средств, предназначенных на лечение дочери, и требовал обратно часть суммы. В итоге суд постановил удовлетворить иск Фриске-старшего в полном объеме. Однако, как стало известно 5-tv.ru, ответчик ничего не знает ни о своей победе, ни о заседании в целом.

Судебные прения начались еще в феврале этого года. Владимира и Ольгу Фриске «Русфонд», куда перечислялись благотворительные средства на лечение их дочери, обязал выплатить 21 миллион рублей, трату которых родители певицы не смогли доказать. Фриске выплатили всю сумму, однако после этого потребовали, чтобы Дмитрий Шепелев вернул им треть, но вдовец отказался и в ответ подал на пару ответный иск с требованием выплатить ему чуть больше десяти миллионов. Шепелев уверен, что эти деньги принадлежат их совместному с Фриске сыну Платону. И после долгих разбирательств суд все-таки принял сторону родителей Фриске: теперь Шепелев обязан вернуть им чуть больше семи миллионов рублей.

Однако на вопрос корреспондента о подробностях заседания Владимир Фриске ответил достаточно удивленно, что не знает никаких новостей.

«Я ничего не знаю еще», — заявил Владимир.

Вопрос же о том, проходило ли вообще судебное заседание, поставил ответчика в тупик.

«Не знаю, я ничего не знаю», — ответил собеседник 5-tv.ru.

Несмотря на растерянность Владимира Фриске, на сайте Пресненского суда Москвы появилась информация о прошедшем заседании по делу № 02-2868/2020. Из опубликованной информации становится ясно, что суд действительно рассмотрел сегодня дело и принял решение удовлетворить иск Владимира и Ольги Фриске.

Mos-gorsud.ru

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