Канье Уэст рассказал, что уже два года пытается развестись с Ким Кардашьян

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Алиса Старжевская
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Twitter-исповедь возможного президента США продолжается.

Канье Уэст рассказал, что уже два года пытается развестись с Ким Кардашьян

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

Американский музыкант и кандидат в президенты США Канье Уэст продолжил серию откровений на своей странице в Twitter. Теперь рэпер заявил, что уже два года пытается развестись со своей женой Ким Кардашьян.

Эту публикацию музыкант сделал после своего скандального выступления в Южной Каролине, которая прошла в рамках предвыборной кампании. В той речи Уэст рассказал, что они с Кардашьян чуть было не сделали аборт, но в последнюю минуту передумали. После этого Канье опубликовал твит, в котором заявил, что, оказывается, уже два года пытается развестись с женой, а думать об этом он начал после встречи Ким с Миком в отеле Warldorf, где двое обсуждали тюремную реформу.

Мик — другой американский музыкант Meek Mill, с которым Ким Кардашьян действительно обсуждала изменения в пенитенциарной системе несколько лет назад.

Twitter @kanyewest

После публикации Канье практически сразу удалил твит. В серии записей, которые потом были стерты, он анонсировал также свою будущую пластинку и рассказал другие подробности отношений с женой и ее семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности первой предвыборной речи Канье Уэста.

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