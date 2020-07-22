МВД отказывается приобщать видео аварии к делу по смертельному ДТП в Карелии

Сотрудники МВД отказываются приобщать к делу о смертельном ДТП с участием петрозаводского бизнесмена Кирилла Сортланда видеозапись самой аварий. Об этом сообщил брат погибшего Алексей Вишневский.

По словам Алексея, сотрудники ведомства заявили ему, что могут и не приобщать видео аварии в дело. Они акцентируют внимание на том, что на записи не видно лица Кирилла Сортланда, и этим может воспользоваться защита обвиняемого.

«Как мне сказал один из сотрудников, они боятся, что на этом дело можно будет развалить. Адвокат сможет развалить дело в связи с тем, что это неполноценная информация. Любой мог якобы ехать за рулем», — заявил Вишневский.

Также Алексей заявил, что Кирилл Сортланд продолжает ездить по городу, а со стороны правоохранительных органов, не было «предпринято никаких действий» и не было даже возбуждено уголовного дела.

Исходя из этого, Вишневский вместе с другими членами семьи подали заявление в Генеральную прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности этого страшного ДТП, а также публиковал видео с гонками Сортланда после аварии.