МВД отказывается приобщать видео аварии к делу по смертельному ДТП в Карелии
По словам брата погибшего Алексея Вишневского, он уже подал заявление в Генеральную прокуратуру.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Сотрудники МВД отказываются приобщать к делу о смертельном ДТП с участием петрозаводского бизнесмена Кирилла Сортланда видеозапись самой аварий. Об этом сообщил брат погибшего Алексей Вишневский.
По словам Алексея, сотрудники ведомства заявили ему, что могут и не приобщать видео аварии в дело. Они акцентируют внимание на том, что на записи не видно лица Кирилла Сортланда, и этим может воспользоваться защита обвиняемого.
«Как мне сказал один из сотрудников, они боятся, что на этом дело можно будет развалить. Адвокат сможет развалить дело в связи с тем, что это неполноценная информация. Любой мог якобы ехать за рулем», — заявил Вишневский.
Также Алексей заявил, что Кирилл Сортланд продолжает ездить по городу, а со стороны правоохранительных органов, не было «предпринято никаких действий» и не было даже возбуждено уголовного дела.
Исходя из этого, Вишневский вместе с другими членами семьи подали заявление в Генеральную прокуратуру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности этого страшного ДТП, а также публиковал видео с гонками Сортланда после аварии.
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