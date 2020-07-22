Суд арестовал все бренды Natura Siberica из-за склада, сгоревшего этой весной

Суд постановил арестовать все бренды косметической компании Natura Siberica на основании иска подмосковного предприятия «Эн+ Рециклинг». Как передает ТАСС, российская косметическая компания арендовала у организации склад на Дмитровском заводе, который в марте этого года сгорел: «Эн+ Рециклинг» обвиняют съемщиков в произошедшем, сумма претензий — 4,5 миллиарда рублей.

Несмотря на обвинение со стороны арендодателей, МЧС России по результатам расследования отказалось возбуждать уголовное дело по факту пожара, в котором дотла сгорел ангар площадью 30 тысяч квадратных метров. В Natura Siberica также утверждают, что возгорание случилось не по их вине, так как причиной стала проводка, за которую как раз и отвечают арендодатели. Однако «Эн+ Рециклинг» уверены в обратном, и первое заседание суда должно было состояться 30 июня этого года, но было перенесено на 27 июля. Встречный же иск суд будет рассматривать 17 августа.

Natura Siberica принадлежат такие бренды как «Рецепты бабушки Агафьи», «Добрые травы», «Домашние рецепты», Organic Shop и другие. Эксперты отмечают, что 4,5 миллиона рублей претензий — почти половина годовой выручки компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в Подмосковье, который уничтожил склад площадью полторы тысячи квадратных метров.