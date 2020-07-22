Видео: мощный пожар полностью уничтожил огромный склад в Подмосковье

Крупный пожар произошел этой ночью в Московской области. В городе Видное на территории склада загорелся ангар площадью более полутора тысяч квадратных метров. Внутри помещения хранилась резиновая обувь.

Чтобы справиться с огнем пришлось вызвать подкрепление и дополнительную технику из столицы. Пожарным удалось не допустить чтобы пламя перекинулось на стоящее рядом административное здание.

А вот сам склад сгорел практически полностью. От высокой температуры металлический каркас ангара расплавился и рухнул. Сейчас пожар ликвидирован.