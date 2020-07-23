Трамп направляет военных на подавление бунтов в Нью-Йорке

Вашингтон направляет дополнительные силы в города, где уровень преступности буквально зашкаливает. Федеральные агенты и полицейские возьмут под усиленный контроль улицы Нью-Йорка, Чикаго и Альбукерки. В ближайшие часы туда войдут и военные подразделения.

Дональд Трамп таким образом пытается хоть как-то спасти ситуацию. Акции протеста не утихают уже второй месяц. Улицы американских городов напоминают поле боя. В массовых беспорядках в одном только Чикаго за последние дни были убиты 17 человек.