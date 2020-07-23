«Не только про экологию»: Нюша в чокере из джинсов поддержала переработку вещей
Певица поделилась идеей, как дать новую жизнь старым вещам.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Певица Нюша умеет не только петь и танцевать. Она доказала это, поделившись со своими подписчиками в сети Instagram новым образом.
На фото девушка предстала в чокере, сшитом из обрезков ее старых джинсов, и рассказала, что сама давно интересуется темой осознанного потребления вещей. Тренд пришелся ей по вкусу, так что из старых концертных костюмов на свет стали появляться новые аксессуары и предметы одежды.
«Апсайклинг — это не только про экологию, что, конечно же, самое важное. Это отличный способ реализовать свои идеи и замыслы и, к тому же, позаботиться об окружающем мире», — написала Нюша и призвала поклонников последовать своему примеру, отмечая ее на фото с преобразованными вещами.
Фанатам эта идея пришлась по душе.
«Отличный проект, как раз накопилась джинса»;
«Да, я как-то из старых джинсов сумку попросила сшить в ателье. А вообще, у меня полно вещей, которым нужна вторая жизнь», — поддержали они свою любимицу.
Не только чокер на Нюше оказался выполнен из переработанного материала. Берет, в котором она красуется на фото в новом посте, также сделан из перешитых нарядов, пишет сайт Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru делился кадрами с мокрой Нюшей, поделившейся своим видео в ванной.
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