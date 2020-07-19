«Секси-бейби»: Мокрая Нюша записала эротичное видео в ванной

Российская певица Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, покорила сеть, опубликовав в Instagram эротичное видео, снятое в ванной. На кадрах светская львица в мокром полупрозрачном боди сексуально намазывает на свое тело скраб и при этом принимает максимально соблазнительные позы.

Глядя на подобные кадры, подписчики не могли оторвать глаз от «аппетитной» фигуры знаменитости. Особенно их привлекли выдающиеся ягодицы Нюши, подчеркнутые стрингами. Мужчины также обратили внимание на будоражащие движения поп-дивы, которые она делает во время купания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 17 Июл 2020 в 12:23 PDT

Комментарии к посту наполнились словами восхищения и удивления.

«Ходячий секс!»

«Секси-бейби!»

«Будоражишь мой ум!»

«Огонь, деточка!» — восторгались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша после откровенного интервью добила поклонников обнаженным фото.