Звезда русского шансона Ирина Круг завоевывает звание иконы стиля. Несмотря на возраст, певица прекрасно выглядит и не забывает радовать подписчиков в Instagram новыми снимками.

Накануне Ирина выложила фото у камина, которые большинство читателей ее микроблога назвали «изумительным». По признанию многих фанатов, артистка с каждым годом выглядит все привлекательнее. Также пользователи Instagram отметили изящество, с которым Ирина держится на камеру, и непревзойденный вкус.

Тем не менее нашлись и те, кто не поверил, что безупречная внешность на снимке — заслуга певицы, а не графических программ.

«Фотошоп — страшная сила»

«На некоторых фото все, как куклы, которые дорабатывают фото», — написали особо придирчивые пользователи.

Ирина Круг ведет довольно активную творческую жизнь и дает много сольных концертов. В этом году у певицы вышел новый альбом «Ты сердце и душа», в который вошло 11 композиций о любви. Творческие вечера в поддержку пластинки должны были пройти летом, но из-за пандемии их пришлось перенести на осень и зиму 2020 года.

Звезда шансона Михаил Круг погиб 18 лет назад. Брак Ирины и Михаилы длился совсем недолго, однако певица до сих пор с теплотой вспоминает гениального композитора и исполнителя. Ранее 5-tv писал, что вдова шансонье в годовщину смерти опубликовала теплые слова в память о Круге.