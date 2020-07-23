«Фотошоп — страшная сила»: пользователи не поверили в реальность снимка Ирины Круг
Вдова Михаила Круга готовится к концертам в поддержку нового альбома
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
Фото, видео: Instagram @irinakrug
Звезда русского шансона Ирина Круг завоевывает звание иконы стиля. Несмотря на возраст, певица прекрасно выглядит и не забывает радовать подписчиков в Instagram новыми снимками.
Накануне Ирина выложила фото у камина, которые большинство читателей ее микроблога назвали «изумительным». По признанию многих фанатов, артистка с каждым годом выглядит все привлекательнее. Также пользователи Instagram отметили изящество, с которым Ирина держится на камеру, и непревзойденный вкус.
Тем не менее нашлись и те, кто не поверил, что безупречная внешность на снимке — заслуга певицы, а не графических программ.
«Фотошоп — страшная сила»
«На некоторых фото все, как куклы, которые дорабатывают фото», — написали особо придирчивые пользователи.
Ирина Круг ведет довольно активную творческую жизнь и дает много сольных концертов. В этом году у певицы вышел новый альбом «Ты сердце и душа», в который вошло 11 композиций о любви. Творческие вечера в поддержку пластинки должны были пройти летом, но из-за пандемии их пришлось перенести на осень и зиму 2020 года.
Звезда шансона Михаил Круг погиб 18 лет назад. Брак Ирины и Михаилы длился совсем недолго, однако певица до сих пор с теплотой вспоминает гениального композитора и исполнителя. Ранее 5-tv писал, что вдова шансонье в годовщину смерти опубликовала теплые слова в память о Круге.
Читайте также
67%
0.17 82.19
0.60
Нашли ошибку?