«Полная ложь»: представитель Кирилла Бледного ответил на обвинения в его адрес

Представитель вокалиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного (Кирилла Тимошенко), Олег Юрьевич, прокомментировал для 5-tv.ru ситуацию с обвинениями своего подопечного в домогательствах по отношению к несовершеннолетним девушкам.

«Конечно, это полная ложь, — ответил он. — Ничего не было, это гнусная провокация».

Также он заявил, что девушка, обвиняющая Бледного в приставаниях и избиении, никуда с жалобами не обращалась.

Единственный источник сведений о случившемся — личный блог в Instagram 19-летней украинки. Она опубликовала там пост, где рассказала, как два года назад, когда она была еще несовершеннолетней, после концерта пошла погулять со своим кумиром Кириллом Бледным, когда он позвал ее провести время наедине.

«Я хотела почувствовать себя особенной̆, знаете, у меня получилось, он оставил след в моей̆ памяти на всю жизнь», — подытожила она, рассказав, как на прогулке Бледный хватал ее за руки, запрещал отвечать на телефон, а потом перешел к домогательствам.

По ее словам, в ответ на пощечину в попытке отбиться она получила от музыканта ответный удар по лицу. До изнасилования дело не дошло, но она до сих пор вспоминает пережитый ужас.

На вопросы, зачем девушка решила рассказать обо всем только сейчас, она пояснила, что собиралась молчать и забыть, но недавно узнала, что подобные происшествия с несовершеннолетними девочками продолжаются. И для кого-то все может кончиться хуже, чем для нее.

Девушка также опубликовала в сторис удаленные Бледным ответы на ее претензии — перечисленные списком, что выглядит странно для того, что считает себя невиновным. Также она заверила, что готова пройти проверку на детекторе лжи, уточнив, согласится ли на это сам музыкант.

Фанаты и хейтеры Кирилла Бледного сейчас ведут активные дискуссии как в комментариях у пострадавшей девушки, так и на странице аккаунта «Пошлой Молли» в Instagram. Там они спорят, считать своего кумира насильником или нет.

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