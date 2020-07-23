Видео: подозреваемая в убийстве доцента ВГИКа отрицает свою вину
Женщина была доставлена в одно из отделений полиции Москвы.
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Фото, видео: ВГИК; 5-tv.ru
Подозреваемая в жестоком убийстве преподавательницы ВГИКа Иды Шур, была задержана сотрудниками правоохранительных органов Москвы и доставлена в одно из отделений полиции на Кутузовском проспекте. О ее задержании стало известно в среду, 22 июля. Сообщается, что меру пресечения ей должны избрать сегодня.
На кадрах около отделения видно, как женщину выводят из автомобиля. На вопросы корреспондента о том, признает ли она свою вину, подозреваемая отвечает отрицательно, а на вопросы о связи с Идой Шур и о факте совершения убийства молчит.
«Напрасно вы дезинформации доверились! Сенсации не будет», — подчеркивает подозреваемая.
Тело преподавательницы ВГИКа 90-летней Иды Шур было найдено 19 июля после обращения соседки. Сотрудники полиции обнаружили пенсионерку с множественными ножевыми ранениями. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал воспоминания коллег и друзей об убитой доценте ВГИКа.
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