Видео: подозреваемая в убийстве доцента ВГИКа отрицает свою вину

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 38

Женщина была доставлена в одно из отделений полиции Москвы.

Фото, видео: ВГИК; 5-tv.ru

Подозреваемая в жестоком убийстве преподавательницы ВГИКа Иды Шур, была задержана сотрудниками правоохранительных органов Москвы и доставлена в одно из отделений полиции на Кутузовском проспекте. О ее задержании стало известно в среду, 22 июля. Сообщается, что меру пресечения ей должны избрать сегодня.

На кадрах около отделения видно, как женщину выводят из автомобиля. На вопросы корреспондента о том, признает ли она свою вину, подозреваемая отвечает отрицательно, а на вопросы о связи с Идой Шур и о факте совершения убийства молчит.

«Напрасно вы дезинформации доверились! Сенсации не будет», — подчеркивает подозреваемая.

Тело преподавательницы ВГИКа 90-летней Иды Шур было найдено 19 июля после обращения соседки. Сотрудники полиции обнаружили пенсионерку с множественными ножевыми ранениями. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал воспоминания коллег и друзей об убитой доценте ВГИКа.

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