Азиаты изнасиловали бездомную в Москве, перед этим избив ее мужа

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Алиса Старжевская
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Преступление было совершено в здании заброшенной школы в Кузьминках в ночь на 22 июля.

Азиаты изнасиловали бездомную в Москве, перед этим избив ее мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

В московских Кузьминках произошло громкое преступление. Двое мужчин азиатской внешности пришли в заброшенное здание школы, где обосновала свой быт пара без определенного места жительства. Как стало известно 5-tv, после ссоры между гостями города преступники избили мужчину, а затем отволокли его жену в сторону и изнасиловали.

Шокированная семейная пара не решилась идти в полицию. Заявление подал их знакомый с аналогичными жизненными трудностями, безработный уроженец Брянской области. После длительных уговоров жертва насилия обратилась к правоохранителям.

Пострадавшая 1982 года рождения направлена на медицинскую экспертизу. Правоохранительными органами проводится проверка.

Ранее 5-tv сообщил об изнасиловании девушки-подростка двумя таджиками.

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