Штурмовик Ил-2 откроет воздушную часть парада в честь Дня ВМФ в Петербурге
В Северной столице идут последние приготовления к проведению Главного военно-морского парада.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru
Подготовка к Главному военно-морскому параду вышла на финишную прямую, президент подписал указ о его проведении 26 июля в Петербурге «в ознаменование славных побед ВМФ». Это придает более глубокий, чем смотр техники, смысл происходящему.
Главное — это преемственность поколений. Из главных новинок — большой десантный корабль «Петр Моргунов», настолько «свежий», что еще проходит испытания.
А воздушный парадный строй возглавит Ил-2 — подлинный советский штурмовик.
Роман Ишмухаметов узнал удивительную судьбу самолета и его экипажа.
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