Штурмовик Ил-2 откроет воздушную часть парада в честь Дня ВМФ в Петербурге

Эфирная новость 40

В Северной столице идут последние приготовления к проведению Главного военно-морского парада.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

Подготовка к Главному военно-морскому параду вышла на финишную прямую, президент подписал указ о его проведении 26 июля в Петербурге «в ознаменование славных побед ВМФ». Это придает более глубокий, чем смотр техники, смысл происходящему.

Главное — это преемственность поколений. Из главных новинок — большой десантный корабль «Петр Моргунов», настолько «свежий», что еще проходит испытания.

А воздушный парадный строй возглавит Ил-2 — подлинный советский штурмовик.

Роман Ишмухаметов узнал удивительную судьбу самолета и его экипажа.

Тема:
День ВМФ
23 июл
Впервые в Главном военно-морском параде примет участие большой десантный корабль «Петр Моргунов»
22 июл
Как посмотреть на парад в День Военно-Морского Флота в Петербурге?
22 июл
Катер с мощами адмирала Ушакова принял участие в символическом смотре боевых кораблей в Финском заливе
21 июл
Вооружен и опасен для врагов: Боевой фрегат «Адмирал Касатонов» принят в состав ВМФ России
21 июл
Ковчег с мощами адмирала Ушакова доставили в Кронштадт ко Дню ВМФ
21 июл
В День ВМФ в небе над Петербургом можно будет увидеть настоящий летучий корабль
20 июл
День ВМФ: где посмотреть состав участников и детали парада
20 июл
Дневная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге — видео
20 июл
Вся мощь России: Минобороны раскрыло подробности проведения Главного военно-морского парада — 2020
18 июл
Подготовка ко дню ВМФ: Крейсер «Орел» и БДК «Петр Моргунов» прибыли в Кронштадт

Читайте также

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.96
0.17 82.19
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:38
В Петербурге наконец-то откроют ТЦ и кафе, но при выполнении ряда условий
6:25
«Вот это лопата!» — Тарзан выставил на суд общественности длинный язык
6:11
Трасса «Игора Драйв» готовится принять Российскую серию кольцевых гонок
6:02
Лайфхак: Как сделать обувь непромокаемой — видео
5:59
Дом моды Dior провел показ без зрителей — видео
5:47
Штурмовик Ил-2 откроет воздушную часть парада в честь Дня ВМФ в Петербурге

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок