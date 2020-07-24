Штурмовик Ил-2 откроет воздушную часть парада в честь Дня ВМФ в Петербурге

Подготовка к Главному военно-морскому параду вышла на финишную прямую, президент подписал указ о его проведении 26 июля в Петербурге «в ознаменование славных побед ВМФ». Это придает более глубокий, чем смотр техники, смысл происходящему.

Главное — это преемственность поколений. Из главных новинок — большой десантный корабль «Петр Моргунов», настолько «свежий», что еще проходит испытания.

А воздушный парадный строй возглавит Ил-2 — подлинный советский штурмовик.

Роман Ишмухаметов узнал удивительную судьбу самолета и его экипажа.