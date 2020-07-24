В Петербурге наконец-то откроют ТЦ и кафе, но при выполнении ряда условий

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Власти Северной столицы и Ленинградской области получили от Роспотребнадзора разрешение на новый этап снятия ограничений.

Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru

В Петербурге в понедельник откроются торговые центры и стационарные кафе. Смольный объявил, что городские власти, Роспотребнадзор и бизнес достигли договоренностей для перехода на новый этап снятия ограничений. Предприниматели при этом обязались обеспечить безопасность посетителей.

Впрочем, и горожане уже привыкли вести себя ответственно. Так, в четверг Эрмитаж впервые после карантина пускал посетителей бесплатно. У музея собралась длинная очередь, но все соблюдали безопасную дистанцию.

Много посетителей пришли и к Храму Спаса на Крови — он только сейчас возобновил работу после долгого перерыва.

В соседней Ленинградской области правительство объявило, что с 27-го на всей территории региона заработают все торговые центры независимо от площади и ассортимента. Правда, покупатели должны быть в масках и перчатках. Фудкорты работать будут, но только на вынос.

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