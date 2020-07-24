В Петербурге наконец-то откроют ТЦ и кафе, но при выполнении ряда условий
Власти Северной столицы и Ленинградской области получили от Роспотребнадзора разрешение на новый этап снятия ограничений.
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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru
В Петербурге в понедельник откроются торговые центры и стационарные кафе. Смольный объявил, что городские власти, Роспотребнадзор и бизнес достигли договоренностей для перехода на новый этап снятия ограничений. Предприниматели при этом обязались обеспечить безопасность посетителей.
Впрочем, и горожане уже привыкли вести себя ответственно. Так, в четверг Эрмитаж впервые после карантина пускал посетителей бесплатно. У музея собралась длинная очередь, но все соблюдали безопасную дистанцию.
Много посетителей пришли и к Храму Спаса на Крови — он только сейчас возобновил работу после долгого перерыва.
В соседней Ленинградской области правительство объявило, что с 27-го на всей территории региона заработают все торговые центры независимо от площади и ассортимента. Правда, покупатели должны быть в масках и перчатках. Фудкорты работать будут, но только на вынос.
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