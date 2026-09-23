Актера Романа Юнусова выписали из больницы после проблем с сердцем

Актера Романа Юнусова выписали из больницы. Сейчас он восстанавливается дома. Об этом РИА Новости рассказала его супруга.

Ранее стало известно, что Юнусову стало плохо во время спектакля в московском театре. После выступления актера госпитализировали.

Позже жена Юнусова сообщила РИА Новости, что врачи диагностировали у него аритмию. По ее словам, состояние артиста улучшилось, он получил необходимые назначения и продолжил лечение уже дома.

«Уже все хорошо, из больницы выписали, назначили лекарства, и сейчас уже дома, отдыхает», — рассказала она.

Роман Юнусов известен как актер, юморист и телеведущий. Он родился в 1980 году в Кимовске Тульской области. Во время учебы в Тимирязевской академии он начал выступать в КВН, после чего стал участником юмористического шоу на федеральном канале.

Большую популярность артисту принес дуэт «Сестры Зайцевы», который он создал вместе с Алексеем Лихницким. Также Юнусов снимался в кино и сериалах. В его фильмографии более 20 проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в цирке рассказали о состоянии дрессировщика Аскольда Запашного после приступа аритмии. Народный артист России почувствовал себя плохо, из-за чего ему понадобилась медицинская помощь.

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