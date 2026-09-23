Подозрительная находка: в Германии изъяли вещество с ртутью в центре DHL

В Германии изъяли вещество с ртутью в центре DHL

Немецкие спасатели вывезли неопознанный состав из распределительного узла компании DHL в коммуне Лайцен, расположенной в земле Мекленбург — Передняя Померания на северо-востоке страны, после появления данных о возможной утечке ртути. Об этом информирует DPA, ссылаясь на правоохранителей.

Сейчас специалисты изучают изъятый материал. Образцы потенциально опасного груза отправили в лабораторию Гамбурга. Точные итоги экспертизы станут известны в течение двух суток.

Ранее, 22 сентября, в том же центре DHL обнаружили как минимум три посылки со следами ртути. Сотрудница доставки 50 лет почувствовала себя плохо — признаки напоминали отравление ртутью — и обратилась в полицию. С вторника на объекте дежурят стражи порядка и пожарные. Здание закрыто для персонала до отдельного распоряжения.

Полиция и пожарная охрана также оцепили частный дом заболевшей работницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что региональные выборы в Германии обернулись сокрушительным поражением для правящей партии. В двух землях убедительную победу праздновала оппозиционная АдГ, заручившаяся поддержкой почти 40% избирателей. Блок Мерца, напротив, не смог преодолеть даже пятипроцентный барьер и впервые в истории остался без мест в парламенте. Однако Мерц дал понять: поражение он признает, называя результат катастрофой, но от избранного курса отказываться не намерен.

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