«Призвала ангела смерти»: Экстрасенс Амбарцумян инсценировала свою смерть

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Марина Неруцких
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О постановке ради пиара рассказали друзья погибшей девушки.

«Призвала ангела смерти»: Экстрасенс Амбарцумян инсценировала свою смерть

Фото: Instagram @annaambqueen7

Экстрасенс и сексолог, а также звезда Instagram Анна Амбарцумян за два года до своей смерти «отрепетировала» собственную гибель. Об этом рассказали друзья скончавшейся девушки в эфире ток-шоу на одном из федеральных каналов.

«Она рассказывала, что провернула такую „мульку“ — инсценировала свою смерть ради пиара, и через Instagram наблюдала, как люди реагируют», — вспомнила шокирующий случай подруга Амбарцумян Лариса Гордьера.

По ее словам, она отругала хайповщицу, попеняв блогера, что со смертью шутки плохи.

«Ради пиара можно все», — ответила тогда подруге Анна.

Instagram @annaambqueen7

Присутствовавший на шоу экстрасенс при этом согласился Ларисой Гордьерой, заявив, «когда зовешь ангела смерти, он тебя непременно услышит».

На передаче также стало известно, что Анна Амбарцумян незадолго до смерти получала угрозы в свой адрес. По словам знакомых погибшей девушки, у нее были очень крупные долги, но назвать хотя бы приблизительную сумму друзья затруднились. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что незадолго до смерти блогер жаловалась на преследование со стороны коллекторов и обращалась за помощью к звездному адвокату Сергею Жорину.

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