«Показалось, она морочит мне голову»: Жорин о жалобах Амбарцумян на угрозы

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 227

Звездный адвокат объяснил, что знает о возможном преследовании коллекторами умершей блогерши-сексолога.

Фото, видео: Instagram @annaambqueen7, @advokatzhorin, 5-tv.ru

Блогер и экстрасенс Анна Амбарцумян, при жизни называвшая себя Королевой, была найдена мертвой в одном из отелей Москвы. Как оказалось, незадолго до смерти она жаловалась на преследование со стороны коллекторов и обращалась за помощью к адвокату.

Адвокат Сергей Жорин, у которого блогер-сексолог и просила совета, рассказал 5-tv.ru о том, как это было.

Оказалось, что некоторое время назад Анна действительно неоднократно писала и звонила ему, обрисовав ситуацию. Однако ее версия о том, что деньги были взяты в долг подругой, в качестве поручителя указавшей Амбарцумян, показалась Жорину неправдоподобной.

«Мне кажется, что Анна недоговаривала, — признался он. — Я предполагаю, что она скрывала истинные мотивы претензий в свою сторону».

Адвокат считает, что деньги могла взять в долг сама Анна. Также есть и другой вариант — блогер могла находиться под воздействием каких-то препаратов или алкоголя, потому что ее манера общения наводила на мысли об измененном сознании.

«Мне показалось, что она несколько морочит мне голову», — объяснил адвокат.

Сергей Жорин посоветовал девушке прекратить любые переговоры с коллекторами, а также обратиться в полицию. После этого они не общались, и о смерти блогера мужчина узнал уже из новостей.

Незадолго до смерти Анна дала интервью 5-tv.ru, где выступала в качестве эксперта по отношениям полов.

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