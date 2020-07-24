В Минздраве предложили ввести заочные медосмотры
Предрейсовый контроль водителей могут начать проводить в дистанционном режиме.
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Специалисты Министерства здравоохранения РФ предложили ввести в стране заочные медосмотры. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс и закон об «Основах охраны здоровья граждан в РФ» ведомство направило на рассмотрение в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, пишут «Известия».
В письме заместителя главы Минздрава Олега Салагая отмечается, что контроль опьянения и состояния здоровья водителей автобусов, такси и другого вида транспорта вполне можно доверить приборам. Какие именно технические средства планируется использовать для осуществления контроля пока не сообщается. Сейчас под формулировки законопроектов подпадают даже смарт-часы.
В пояснительной записке указано, что нововведение не предусматривает отмену традиционного вида медицинского осмотра. Воплощение инициативы в жизнь возможно только после принятия ряда проектов федеральных законов. В настоящее время идут процессы согласований с заинтересованными ведомствами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что выводы детективов могут стать доказательствами в судах.
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