В Минздраве предложили ввести заочные медосмотры

Специалисты Министерства здравоохранения РФ предложили ввести в стране заочные медосмотры. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс и закон об «Основах охраны здоровья граждан в РФ» ведомство направило на рассмотрение в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, пишут «Известия».

В письме заместителя главы Минздрава Олега Салагая отмечается, что контроль опьянения и состояния здоровья водителей автобусов, такси и другого вида транспорта вполне можно доверить приборам. Какие именно технические средства планируется использовать для осуществления контроля пока не сообщается. Сейчас под формулировки законопроектов подпадают даже смарт-часы.

В пояснительной записке указано, что нововведение не предусматривает отмену традиционного вида медицинского осмотра. Воплощение инициативы в жизнь возможно только после принятия ряда проектов федеральных законов. В настоящее время идут процессы согласований с заинтересованными ведомствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выводы детективов могут стать доказательствами в судах.