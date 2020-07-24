Кто из известных россиян родился 24 июля?

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Василий Заика
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Этот день подарил нам актрису Ирину Мирошниченко, пятикратного чемпиона мира по хоккею Вячеслава Быкова, журналиста Сергея Брилева и актера Игоря Ильинского.

Кто из известных россиян родился 24 июля?

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Ирина Мирошниченко

Звезде фильма «Вам и не снилось» 24 июля исполняется 78 лет. Народная артистка РСФСР закончила школу-студию МХАТ и дебютировала в кино в картине Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Первой заметной работой знаменитости стала роль разведчицы в фильме «Их знали только в лицо». Имеет несколько государственных наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Вячеслав Быков

Пятикратный чемпион мира по хоккею и двукратный олимпийский чемпион в составе сборных команд СССР, СНГ и России, а также экс-главный тренер сборной РФ празднует сегодня 59-летие. Заслуженный тренер впервые вышел на лед в составе главной команды Советского Союза в сентябре 1982 года в Братиславе в матче с Чехословакией. В ходе этой встречи забросил первую шайбу за сборную СССР.

ТАСС / Шамуков Руслан

Сергей Брилев

Журналисту и телеведущему, появившемуся на свет в кубинской Гаване, 24 июля исполняется 47 лет. Первое появление Сергея Брилева на экранах произошло в 1988 году в качестве одного из героев телепрограммы. По совету ведущего Владислава Флярковского, поступил учиться на журналиста. Через семь лет Сергей Брилев пришел работать в программу «Вести».

РИА Новости / Никольский Алексей

Игорь Ильинский

119 лет назад родился народный артист, лауреат Ленинской и трех Сталинских премий Игорь Ильинский. Российскому зрителю актер знаком, прежде всего, по ролям исполняющего обязанности директора Дома культуры Серафима Огурцова в «Карнавальной ночи» и начальника Управления мелкой кустарной промышленности Ивана Бывалова в фильме «Волга, Волга». Кавалер трех орденов Ленина скончался 13 января 1987 года на 86-м году жизни.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь» 1956

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак песней поздравила Константина Богомолова с юбилеем.

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