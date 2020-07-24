Калининградский зоопарк за одну ночь потерял сразу четырех животных
По неустановленной пока причине, три балтийских тюленя и медведь-барибал отравились медикаментами.
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Фото, видео: ТАСС / Yan Xiang; 5-tv.ru
В зоопарке Калининграда за одну ночь погибли сразу четверо обитателей — три балтийских тюленя и медведь-барибал. По предварительной версии, животные скончались после того, как им дали препарат от паразитов. Массовой гибелью животных заинтересовалась прокуратура. Проводится проверка.
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