Калининградский зоопарк за одну ночь потерял сразу четырех животных

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По неустановленной пока причине, три балтийских тюленя и медведь-барибал отравились медикаментами.

Фото, видео: ТАСС / Yan Xiang; 5-tv.ru

В зоопарке Калининграда за одну ночь погибли сразу четверо обитателей — три балтийских тюленя и медведь-барибал. По предварительной версии, животные скончались после того, как им дали препарат от паразитов. Массовой гибелью животных заинтересовалась прокуратура. Проводится проверка.

Что стало причиной трагедии — халатность ветеринара или роковая ошибка — разбиралась Елена Норкунайте

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