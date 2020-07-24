Калининградский зоопарк за одну ночь потерял сразу четырех животных

В зоопарке Калининграда за одну ночь погибли сразу четверо обитателей — три балтийских тюленя и медведь-барибал. По предварительной версии, животные скончались после того, как им дали препарат от паразитов. Массовой гибелью животных заинтересовалась прокуратура. Проводится проверка.

Что стало причиной трагедии — халатность ветеринара или роковая ошибка — разбиралась Елена Норкунайте