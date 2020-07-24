«Дурачина»: Владимир Пресняков общается с собакой на ее «родном» языке

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Василий Заика
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Российский музыкант разместил в сети домашний ролик с питомцем.

Фото, видео: Instagram @presnyakovvladimir

Музыкант Владимир Пресняков-младший растрогал подписчиков домашним видеороликом со своим питомцем. На кадрах 52-летний певец и композитор общается с собакой практически на ее «родном» диалекте.

Животное в этот момент сидит на своем коврике и внимательно слушает звуки, которые воспроизводит артист.

«Я в совершенстве знаю собачий язык! Так, что обращайтесь ко мне, пожалуйста, если вам что-то непонятно! По-моему, мой хозяин дурачина», — подписал публикацию Владимир Пресняков-младший.

Instagram @presnyakovvladimir

Пользователи, подписанные на страницу музыканта, подметили, что собака долго и терпеливо ждала, пока хозяин заговорит с ней на привычном русском языке.

«Такая классная ваша Бася!»

«Потешная собачуха»

«Как я вас понимаю!»

«Как же она крутила головой, чтобы услышать нормальную человеческую речь»

«Очень трогательно!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Пресняков запустил спортивный челлендж.

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