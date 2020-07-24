«Дурачина»: Владимир Пресняков общается с собакой на ее «родном» языке
Российский музыкант разместил в сети домашний ролик с питомцем.
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Фото, видео: Instagram @presnyakovvladimir
Музыкант Владимир Пресняков-младший растрогал подписчиков домашним видеороликом со своим питомцем. На кадрах 52-летний певец и композитор общается с собакой практически на ее «родном» диалекте.
Животное в этот момент сидит на своем коврике и внимательно слушает звуки, которые воспроизводит артист.
«Я в совершенстве знаю собачий язык! Так, что обращайтесь ко мне, пожалуйста, если вам что-то непонятно! По-моему, мой хозяин дурачина», — подписал публикацию Владимир Пресняков-младший.
Пользователи, подписанные на страницу музыканта, подметили, что собака долго и терпеливо ждала, пока хозяин заговорит с ней на привычном русском языке.
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