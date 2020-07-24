Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с 28-летней моделью

Прославленный британский актер, звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон сделал предложение модели Сьюки Уотерхаус. Вполне возможно, свадьба селебрити состоится уже через несколько недель, а может, и дней, пишет Daily Mail.

Впервые о помолвке 34-летнего Роберта и 28-летней Сьюки поклонники заговорили еще в конце 2019 года. Тогда во время очередной прогулки избранницы актера по Лондону на ее безымянном пальце заметили помолвочное кольцо. Несмотря на то, что пара никак не комментировала эту ситуацию, фанаты надеялись, что влюбленные вскоре узаконят отношения и им удастся посмотреть на их шикарную свадьбу.

Время шло, но ни Паттинсон, ни Уотерхаус не спешили называть дату бракосочетания. И вот, спустя полгода, источник, близкий к окружению пары подтвердил, что актер действительно сделал предложение девушке и вскоре, вероятно, состоится торжество.

Впрочем, в последнее время и сама Сьюки частенько выкладывает фото в Instagram, где отчетливо видно столь важное для каждой девушки украшение. Как утверждают поклонники звезды, делает Уотерхаус это словно специально, как бы намекая на новый статус.

Instagram @sukiwaterhouse

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