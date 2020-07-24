Свадьба с принцессой: бывший гонщик «Формулы-1» женился на аристократке
Бельгиец Жером Д’Амброзио сейчас выступает за «Формулу-Е».
Фото: Instagram @jeromedambrosio
Бывший гонщик чемпионата «Формула-1» Жером Д’Амброзио нашел свою судьбу и женился на принцессе из великой династии Габсбургов. Свадьба прошла в Монако, пишет Vesti.ru.
Принцесса Элеонора фон Габсбург стала второй супругой гонщика. Представительница древнего аристократического рода Габсбургов, который распространился по всей Европе, она является потомком последнего императора Австро-Венгрии Карла I, поэтому за ней формально сохранен титул эрцгерцогини Венгрии, Богемии и Хорватии, хотя править там девушка никогда не будет.
Бельгиец Д’Амброзио начал заниматься гонками с картинга, а в 2011–2012 годах выступал за несколько команд «Формулы-1». Последние 6 лет в составе команд Mahindra и Dragon Racing участвует в заездах электрических суперкаров в главном чемпионате этого вида транспорта «Формуле-Е».
На свадьбе в столице княжества Монако присутствовали только самые близкие друзья и родственники жениха и невесты.
5-tv.ru делился первыми фотографиями со свадьбы принцессы Беатрис в Великобритании.
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