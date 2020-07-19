Скромность и винтаж: появились первые фотографии со свадьбы принцессы Беатрис

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис два дня назад тайно связала себя узами брака с Эдоардо Мапелли-Моцци. На первых фотографиях с церемонии, которые были опубликованы утром, можно рассмотреть скромную свадьбу.

На снимках видны все детали образа невесты. Беатрис выбрала винтажное платье бабушки, которое королеве создал модельер Норман Хартнелл. Именно в нем Елизавета II была на церемонии открытия парламента в 1967 году. Прическу принцессы украшала тиара королевы Марии, в которой до этого Елизавета II сама шла под венец. Жених же предпочел серый классический костюм-визитку с контрастной желтой жилеткой.

Молодожены решили украсить вход в часовню Всех Святых в Виндзорском Большом парке пышной аркой из цветов в пудрово-розовых и кремовых тонах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах, по которым принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци решили провести скромную церемонию.