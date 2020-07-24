Кому не нужна вакцина от коронавируса: мнение экспертов

|
Алиса Старжевская
123

Своим экспертным мнением поделились врачи-инфекционисты.

Кому не нужна вакцина от коронавируса: мнение экспертов

Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru

Столь ожидаемая во всем мире вакцина от коронавируса может не пригодиться целой категории людей. Если они перенесли болезнь в скрытой форме и без симптомов, то прививка им не нужна, пишет ТАСС.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова считает, что в случае ранее перенесенной болезни, в том числе и в скрытой форме, вакцина не понадобиться. Все потому, что в организме уже есть антитела к вирусу.

Чтобы избавить людей от ненужных прививок и ускорить вакцинацию тех, кто действительно в этом нуждается, потребуется провести массовые тестирования россиян на наличие у них антител к COVID-19.

«Бывает, человек не знает, что он переболел инфекциями, и при этом у него все равно вырабатываются антитела», — пояснила Малинникова, напоминая о росте числа бессимптомных больных коронавирусом.

Малинникова полагает, что все переболевшие уже не нуждаются в вакцине, но даже в случае получения инъекции их иммунитет к коронавирусу только усилится. А вот руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова считает, что перенесенная болезнь — не панацея. Еще в мае 2020 года она говорила, что наличие антител в плазме крови в концентрации, достаточной для борьбы с вирусом, есть только у четверти всех переболевших.

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что для перенесших коронавирус вакцинация не опасна, но и пользы она не принесет. Однако уверенности в том, что это так и есть, у него нет. Также он опасается долгосрочных последствий массового вакцинирования, ведь прививки могут сказаться на работе иммунной системы в целом или на самочувствии человека через долгое время после укола.

«Чтобы на такие вопросы отвечать, нужно как минимум три-пять лет исследований», — считает он.

Таким образом, мнение Тимкова совпадает с позицией Всемирной организации здравоохранения по данному вопросу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ВОЗ не считают правильным проводить вакцинацию от коронавируса раньше 2021 года.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
70.96
0.17 82.19
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:46
Синдром последнего жильца: что делать, когда сосед не хочет покидать квартиру по программе реновации?
12:34
Кому не нужна вакцина от коронавируса: мнение экспертов
12:16
Свадьба с принцессой: бывший гонщик «Формулы-1» женился на аристократке
12:05
Без извинений: Лихач из Карелии радует юзеров кадрами роскошной жизни за рулем
11:49
Полиция проверяет сообщение о гранате на двери квартиры в доме под Петербургом
11:32
«У пиявки же нет совести»: Татьяна Толстая хлестко прошлась по качествам Собчак

Сейчас читают

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следователя
Возлюбленная Тимати опубликовала фото в бикини из Сен-Тропе с малышом
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок