Кому не нужна вакцина от коронавируса: мнение экспертов

Столь ожидаемая во всем мире вакцина от коронавируса может не пригодиться целой категории людей. Если они перенесли болезнь в скрытой форме и без симптомов, то прививка им не нужна, пишет ТАСС.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова считает, что в случае ранее перенесенной болезни, в том числе и в скрытой форме, вакцина не понадобиться. Все потому, что в организме уже есть антитела к вирусу.

Чтобы избавить людей от ненужных прививок и ускорить вакцинацию тех, кто действительно в этом нуждается, потребуется провести массовые тестирования россиян на наличие у них антител к COVID-19.

«Бывает, человек не знает, что он переболел инфекциями, и при этом у него все равно вырабатываются антитела», — пояснила Малинникова, напоминая о росте числа бессимптомных больных коронавирусом.

Малинникова полагает, что все переболевшие уже не нуждаются в вакцине, но даже в случае получения инъекции их иммунитет к коронавирусу только усилится. А вот руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова считает, что перенесенная болезнь — не панацея. Еще в мае 2020 года она говорила, что наличие антител в плазме крови в концентрации, достаточной для борьбы с вирусом, есть только у четверти всех переболевших.

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что для перенесших коронавирус вакцинация не опасна, но и пользы она не принесет. Однако уверенности в том, что это так и есть, у него нет. Также он опасается долгосрочных последствий массового вакцинирования, ведь прививки могут сказаться на работе иммунной системы в целом или на самочувствии человека через долгое время после укола.

«Чтобы на такие вопросы отвечать, нужно как минимум три-пять лет исследований», — считает он.

Таким образом, мнение Тимкова совпадает с позицией Всемирной организации здравоохранения по данному вопросу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ВОЗ не считают правильным проводить вакцинацию от коронавируса раньше 2021 года.